Nicola Porcella en EVDLV revela que sufre de trastorno de la personalidad | VIDEO

En medio de su participación en 'El valor de la verdad' , Nicola Porcella hizo una íntima confesión sobre su estado anímico. El modelo confesó que sufría de un trastorno de personalidad por lo que siempre sufre altibajos anímicos.



¡MIRA EL PROGRAMA COMPLETO, AQUÍ!

Nicola Porcella señaló también que es depresivo y que lleva un tratamiento médico para no sufrir recaídas y tener una vida estable, dentro de sus posibilidades.

"A mi me diagnosticaron cambios de ánimo muy altos, Borderline. Con rasgos de ansioso, sufro mucho cuando tengo las caídas, cuando caigo soy una persona que está muy mal. La depresión me quita las ganas de todo. He tenido momentos difíciles", reveló Nicola Porcella.

El Síndrome de Borderline o también conocido como trastorno límite de la personalidad, caracteriza a la persona por cambios súbitos del estado de ánimo y el comportamiento.

Nicola Porcella, además, confesó que su familia está pendiente de su tratamiento y que lo ayuda pues piensa que si no toma sus medicamentos podría atentar contra su vida.