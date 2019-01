Nicola Porcella amenazó a los panelistas de 'En Boca de Todos' con abandonar el set por preguntas sobre Angie Arizaga

¡Se molestó! Nicola Porcella no ocultó su incomodidad con los panelistas del programa 'En Boca de Todos' y amenazó con abandonar el set si es que seguían preguntándole por su expareja Angie Arizaga.

Nicola Porcella había llegado al espacio de entretenimiento para someterse a algunas preguntas junto a Rafael Cardozo. Sin embargo, se enojó con los panelistas y con un miembro de la producción por dejar entrever algo que, según él, era falso.

Según el director de TV, Nicola Porcella le había pedido el video de entrada de Angie Arizaga a la nueva temporada de Esto Es Guerra, en donde la guerrera usaba un bikini turquesa. Aunque el capitán lo negó, los panelistas insistieron en que era cierto.

Ante esta situación , Nicola Porcella lanzó una advertencia: si le seguían preguntando sobre Angie Arizaga, él pensaba retirarse del set. Estas palabras tomaron por sorpresa a las figuras de 'En Boca de Todos', quienes trataron de disuadirlo de no hacerlo.

"Muchachos, si me han invitado para hablar de Angie, díganme y me voy. Son 8 meses que ya no estoy con ella. La vida continúa. Díganme y si no, me largo", dijo bastante molesto Nicola Porcella.