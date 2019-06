Nicola Porcella: "Extrañaba volver y trabajar. La televisión es lo mío" | ENTREVISTA 

Nicola Porcella reapareció en el programa ‘Estás en todas’ después de varios meses de ausencia y comentó que está ‘enfocado’ en trabajar, pues está soltero y no le incomodó saber que Jessica Newton ‘no lo registra’.



¿Cuánto tiempo estuviste alejado del programa?

Fueron cinco meses y estoy feliz. Desde que llegué al set estuve contento por la buena vibra que hay en el programa, la gente de limpieza y cámaras me saludaron y yo a ellos.

Extrañaba volver y trabajar, la televisión es lo mío.

¿Y estás soltero?

Sí, con el corazoncito solo, pero contento de verdad porque estoy enfocado en mi trabajo, como siempre lo dije.

Hace unos días, Jessica Newton declaró que no te conocía cuando le preguntaron sobre por qué ya no estabas con Romina, y aseguró que del 0 al 10 no te registraba...

No sé, no escuché, se respeta toda opinión. Si no me conoce no importa, no tiene por qué hacerlo, yo tampoco la conozco, así que no tendría porque hablar de ella. Así que tranquilo.



El regreso de Nicola al programa sabatino fue celebrado por su ‘hermano’ Pablo Heredia e Ignacio Di Marco (‘Nachito’ de ‘Los Vílchez’).

“‘Lo mejor para esta nueva etapa’, ‘Vamos con todo y a romperla’”, postearon los argentinos, mientras que los fans de Nicola le dieron a su post más de 40 mil ‘me gusta’ y dejaron más de mil comentarios.