Nicola Porcella sobre Fabio Agostini: "Qué pena que hable así de Mayra Goñi, pero ya sabemos cómo es"

Nicola Porcella asegura que tiene la conciencia tranquila, luego que Fabio Agostini reveló que terminó con Mayra Goñi porque la actriz tuvo ‘algo’ con el capitán de las ‘cobras’.



¿Ya estás mejor, te dieron de alta?

Sí, ya, por fin. Fueron varios días, me atacó una infección.



¿Te espantaste con la cuenta de la clínica?

Pero eso era broma ja, ja, ja.



¿Viajas para encontrarte con Adrianito (su hijo)?

No, ya no puedo, pero sé que la está pasando bien con mi familia, hablamos a cada rato.



En la clínica estuviste bien cuidado por las enfermeras y las ‘bebecitas’, como dijo Angie

(Ríe) Son mis amigas y estoy agradecido de que fueran a verme.



Cambiando de tema, ¿sabes que Fabio Agostini hizo declaraciones fuertes sobre ti, dejándote como un ‘partidor’ entre él y Mayra Goñi?

Yo vivo tranquilo y Mayra es y seguirá siendo una de mis mejores amigas.



Parece que se dejó llevar por lo que le dijo Austin Palao, de que comentaste que tuviste ‘algo’ con Mayra, y Alessandra Fuller le hizo la misma afirmación.

Ja, ja, ja, que hablen lo que quieran, yo tengo la conciencia tranquila y la verdad, es un tema al que no le doy importancia.



Pero con ese comentario, Fabio también deja mal a Mayra.

Qué pena que hable así de su ex y sobre todo de una mujer, pero ya sabemos cómo es, y como te digo, este tema no me interesa. Por lo que hablo con Mayrita, ella está feliz soltera y le va superbién. Así que le pongo punto final a ese tema.



‘YA ME LLEGARÁ EL AMOR’

​

‘+Espectáculos’ terminó con buen rating y ya se viene ‘Esto es guerra’ con un montón de ‘jales’...

Sí, ayer terminó y estamos felices porque nos fuimos liderando el rating frente a la competencia. Y ya se viene ‘Esto es guerra’ con grandes jales, parece que los dos realities (por ‘Combate’) se van a unir.



Será un año positivo para ti en lo laboral, solo falta el aspecto sentimental.

Sí, así lo siento. Me está yendo bien y ya llegará el amor, es lo último que me falta. Seguro aparecerá la chica que me llene el corazón.