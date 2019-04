Nicola Porcella y Faruk Guillén 'interrogan' a Daniela Arroyo en polémico audio de EVDLV | VIDEO

'El valor de la verdad' inició su nueva edición difundiendo un polémico audio que tiene como protagonistas a Nicola Porcella , su amigo Faruk Guillén y la modelo de 18 años Daniela Arroyo. En este nuevo material que sale a la luz, se conversa sobre lo sucedido en la denominada 'Fiesta del terror', en Asia.

Faruk Guillén, el dueño de la casa de Asia donde en donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas, contó su versión de los hechos en el polémico sillón rojo de 'El valor de la verdad'.

"Todo el mundo tomó del mismo 'Jager'. Yo no sé de donde saca André que se han querido desmayar, nadie se ha estado desmayando. (...) Nos han manchado a todos", dice Daniel Arroyo en el audio.

"El daño ya está echo, yo se que voy a salir de esto, pero el daño ya está hecho", agrega Nicola Porcella, muy ofuscado por la situación que se difundía en los medios.

"Hemos seguido juergueando hasta las 10 de la mañana, todos juntos, riéndonos ¿te parece que están haciendo esta hueva**?". agrega Faruk Guillén.

"No me parece, me meten en un tema que yo no tengo nada que ver", dice finalmente Daniela Arroyo dando a entender que no fue testigo de ninguna situación 'fuera de lo normal' en la fiesta que ella también participó.