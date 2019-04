Nicola Porcella sobre la 'fiesta del terror': "Estoy para colaborar, tengo la conciencia limpia, vivo tranquilo"

Nicola Porcella afirmó que el tema de la ‘fiesta del terror’ está zanjado, pues ya rindió su manifestación como testigo y espera que se sepa la verdad.



“Ya no tengo nada que ver ahí, pues fui como testigo a dar mi manifestación, es un tema cerrado, zanjado. Sé que Faruk (Guillén) tiene que ir y tendrá que dar su manifestación, es un tema de él”, dijo Nicola Porcella.

​

Además, comentó que si lo vuelven a citar irá sin problemas.



“Si me vuelven a convocar, voy tranquilamente. Estoy para colaborar, tengo la conciencia limpia, vivo tranquilo. Solo espero que con todo esto la verdad salga a la luz”, añadió.



Por otro lado, ‘Nico’ dijo que no mantiene ningún tipo de comunicación con Angie Arizaga, pero le desea lo mejor en su vida sentimental y laboral.



“Estoy soltero. De Angie no sé nada, espero que esté bien y sea feliz. Que encuentre alguien que la valore y quiera. No tengo ningún sentimiento hacia ella, ni bueno ni malo”, agregó el ‘guerrero’.