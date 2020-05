El Instagram de Nicola Porcella se quedó sin fotografías. Seguidores del exguerrero reportaron que en su perfil ya no aparecen las miles de instantáneas que compartió a lo largo de los años desde su participación en ‘Esto es guerra’.

¿Qué sucedió? Resulta que en el perfil de Nicola Porcella ahora solo aparecen fotografías de su hijo y un mensaje de reflexión. Al notar este cambio, sus fans no tardaron por preguntarle qué fue lo que realmente sucedió.

Ahora que Nicola Porcella está alejado de la TV y solo aparece en la novela ‘Te volveré a encontrar’, el modelo indicó que se encuentra enfocado en sus negocio, pero ¿qué pasó con su Instagram?

¿Lo habrán hackeado? Pues no. Nicola Porcella comentó en su Instagram que este paso es un proceso de ‘desintoxicación’ por el que decidió atravesar luego de haber atravesado altibajos en su paso por el ingrato mundo de la fama.

BROMA PESADA

Nicola Porcella contó que llamó al ‘Zorro Zupe’ para decirle que tenga más cuidado con las ‘bromas’ que hace luego de que comentó en un vivo, en el Instagram de Fiorella Alzamora, que ‘él me chapa cuando está borracho, viene y me busca’.

“Hable con él y me da risa, pero nada que ver. Le dije: ‘Oe, carajo, por qué has dicho eso’ y me respondió que estaba bromeando. Eso no ha pasado, y simplemente le dije que tenga cuidado con sus bromas”,afirmó.

Se puede prestar a suspicacias…

Al ‘Zorro’ le encanta exagerar, son bromas que nos podemos hacer internamente, como es muy amigo mío me ha pedido disculpas.