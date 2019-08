Nicola Porcella fuera de 'Esto es Guerra' por protagonizar violenta escena con Angie Arizaga

Nicola Porcella dejó de pertenecer a ‘ Esto es guerra ’ por ‘no mantener una imagen correcta’ luego que ‘Magaly TeVe, la firme’ difundió un video donde el guerrero se dirige a Angie Arizaga con palabras altisonantes.

“‘Esto es guerra’ es un espacio de entretenimiento familiar que llega con éxito a millones de personas diariamente. Toda persona que no mantenga una imagen pública correcta no podrá trabajar con nosotros. Visto el video del lunes están fuera del programa Nicola y Macarena (Vélez)”, señaló la productora del programa, Mariana Ramírez del Villar.

NUEVO VIDEO



Magaly, el ampay de Nicola y Angie te va acarrear otra demanda de Porcella...

Muchos creen que me voy a atarantar cuando hablan de demandarme. Estoy obrando como una periodista y denunciando una agresión verbal. Las imágenes son explícitas.



Nicola refiere que dañas su imagen...

Se la daña él. Cuando eres adulto no puedes ir echándole la culpa a otros por tus desaciertos. Tienes que admitirlos y enmendarlos. Angie es un caso de estudio, se lo dejo de tarea a los psicólogos.



Anoche emitiste otras imágenes que son de dentro de la discoteca donde se ve a Nicola reclamarle a Angie y un amigo lo agarra del cuello para separarlo.

No sabemos lo que le dice, pero se nota que le habla muy molesto. Me apena que Angie intente tapar el sol con un dedo.



‘DISCUTIMOS’

Anoche Nicola Porcella se refirió al nuevo video que difundió Magaly Medina. “Sí hubo una discusión, porque ella me dijo que el chico con quien había salido habló mal de mí y yo le decía que lo llame. La gente que conoce a Angie sabe que no se va a dejar (agredir). A ella la respeto muchísimo, pero no por la relación que tuvimos, sino por el cariño que le tiene a mi hijo”, sostuvo en el programa ‘Yo Carlos’.