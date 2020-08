El integrante de ‘Guerreros 2020′ de México, Nicola Porcella ganó su primer duelo como ‘León’ en una secuencia del reality, lo que fue celebrado por los seguidores y la producción del programa.

Tras este triunfo, en la cuenta oficial en Instagram de ’Guerreros 2020′ lo calificaó como el ‘guerrero inca'. Nicola tuvo problemas en el programa porque se negaba a pertenecer al grupo de los ‘Leones', sin embargo aceptó el reto y al parecer le trajo buena suerte.

“El primer duelo de @nicolaporcella12 como León se pone muy intenso y al final resulta en victoria para el guerrero inca y una sanción para @ilianovich”, se lee en la publicación de la cuenta oficial del programa.

El exconductor de ‘Estas en todas’ agradeció el apoyo que está recibiendo el programa por parte del público y aseguró que buscará ser el capitán de ’Los leones’.

“Contento porque mis compañeros son súper atletas, tienen muchas ganas de jugar… Agradecido con la gente de México... Ya tengo esas ganas de liderar a un equipo. Lo he hecho por muchos años y no quiero que esta sea la excepción si se me presenta la oportunidad… Quiero agradecer al público porque nos hacen líderes todos los días”, señaló Nicola Porcella para las redes sociales del programa.

Aprovechó el momento para enviar buenas vibras a Guty Carrera, quien se retiró del programa momentáneamente para descansar debido a que se encuentra lesionado.