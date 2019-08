Nicola Porcella: "Hay Nicola para rato y me comprometo a entregarles la mejor versión de mí" 

Tras anunciar que se va del Perú por un tiempo, Nicola Porcella mandó un mensaje a sus seguidores en Instagram, agradeciendo a quienes le han mostrado su "respaldo y apoyo en cada situación, porque conocen la esencia de mi interior". El ex participante se aleja de la televisión después que el programa de Magaly Medina difundiera un video protagonizando una escena violenta con su expareja Angie Arizaga en una discoteca.

Nicola Porcella aseguró que buscará controlar su "impulsividad", el cual, según él, lo ha "reconocido".



"Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados", agregó Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.



Nicola Porcella mencionó que no defraudará a los que aún lo siguen: "Toda la energía y fortaleza que su afecto me brinda la canalizaré hacia mi preparación profesional, mi trabajo y proyectos personales", sostuvo Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.



Según Nicola Porcella, en "las horas difíciles en las que se conoce a los verdaderos amigos y ahora puedo darles las gracias a todos ellos".



A Nicola Porcella le "entusiasma la oportunidad de levantarme y salir adelante como siempre lo he hecho", agregando que lo más "valioso" que tiene es su familia.



Finalmente, el ex conductor sostuvo que "hay Nicola Porcella para rato".



"Me comprometo a entregarles la mejor versión de mi, de ese Nicola que todos conocerán. Los quiero. ¡Seguiremos en comunicación!", concluyó Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.



Nicola Porcella se aleja de la televisión y se va del Perú a una casa de unos familiares porque lo "involucraron en cosas que no hice", indicó el 'ex guerrero' en entrevista con Trome.