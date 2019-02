"Nicola Porcella hizo bien en ir a 'El valor de la verdad'", dijo Janet Barboza 

Janet Barboza afirmó que la versión de Nicola Porcella en ‘El valor de la verdad’ no desacredita las denuncias hechas por Poly Ávila y la ex-Miss Trujillo, Claudia Meza. Es más, espera que el chico reality acuda ante las autoridades y ayude a esclarecer todo el tema para hallar a los responsables.



“Nicola Porcella ha dicho su verdad, pero eso no le quita piso a las denuncias que han hecho dos chicas como Poly Ávila y Claudia Meza sobre lo que han vivido en esa fiesta. Cada día hay más violencia contra la mujer y este caso no puede pasar por agua tibia. Las autoridades competentes deben actuar con rapidez, iniciar las investigaciones y hallar a los responsables, caiga quien caiga, pues nadie tiene corona”, enfatizó la popular ‘Rulitos’.



Para Janet Barboza, el ‘guerrero’ hizo bien en sentarse en el sillón rojo porque es un personaje público y no es culpable hasta que se demuestre lo contrario.



“Hizo bien en ir al programa, debe limpiar su imagen, es un personaje público y hay mucha antipatía hacia los chicos reality, se lo han ganado a pulso por sus comportamientos. Sin embargo, tampoco es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto recién empieza y espero que colabore con las investigaciones”, indicó la conductora.



Respecto a la versión de Nicola Porcella, quien rechazó lo que dijeron Poly Ávila y Claudia Meza, ella las defendió.



“Yo sigo creyendo en lo que ellas han dicho y en las denuncias que realizaron, más allá de su comportamiento en la vida privada. Se tiene que investigar y llegar hasta el final de todo”, agregó.



DEMANDARÁ A ANDRÉ Y MAGALY



Por su parte, Nicola Porcella negó en ‘El valor de la verdad’ haber drogado a Poly Ávila y Claudia Meza, incluso dijo que no obligó a nadie a tomar el Jäger (donde supuestamente estaba la droga).



Por último, señaló que demandará a André Castañeda y Magaly Medina por haberlo involucrado en la fiesta de Asia, donde Poly y Claudia fueron drogadas.