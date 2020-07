Nicola Porcella vuelve a generar polémica en ‘Guerreros 2020′. El modelo indicó que una ex “conocida” le fue infiel. Aunque no detalló quién es, todo apunta a su expareja Angie Arizaga.

Durante el juego ‘Reto o verdad’ del reality mexicano, al ‘capitán histórico’ le preguntaron cuál había sido su peor experiencia en el amor.

“Que me hayan sido infiel. Noooo, va a salir esto es Perú y no, porque ella es conocida, también (risas). Me enteré después porque me terminó, y yo dije: ‘que raro’, algo raro hay, regresó de un viaje, me terminó y ahí me enteré”, dijo Nicola Porcella, según publicó la cuenta de espectáculos Instarándula.

El ‘guerrero’ no mencionó el nombre de Angie Arizaga, pero se presume que ella sería la sindicada, pues mantuvo una relación de 5 años, entre idas y venidas. La ‘negrita’ acabó su relación en 2018 durante una conferencia de prensa del circo de ‘Esto es guerra'.

Nicola Porcella reveló que sufrió infidelidad. (Instarándula)

NICOLA PORCELLA ESTUDIARÁ ACTUACIÓN EN TELEVISA

A través de su cuenta de Instagram, Nicola Porcella confirmó que tiene planes de hacerse una carrera en México. Luego de ‘Guerreros 2020′, el modelo no piensa regresar a Perú y comenta que tratará de estudiar actuación en Televisa.

Actualmente, se desempeña como participante del reality de competencia, sin embargo, él sueña con convertirse en actor profesional y tener una carrera sólida en tierras aztecas.

“Primero quiero terminar ‘Guerreros 2020′, esperemos haya otra temporada. Seguiré acá, quiero hacer carrera en México”, comentó Nicolaa Porcella.

Asimismo, precisó que espera poder entrar al Centro de Educación Artística de Televisa para llevar una formación más a fondo en el campo de la actuación.

“Estoy esperando que se abran cursos en el CEA de Televisa para poder entrar, y el lunes empiezo mis clases de neutro”, concluyó.

Nicola Porcella sueña con ser actor en México | VIDEO

VIDEOS RECOMENDADOS

Daniela Darcourt no descarta grabar canción con Yahaira Plasencia - TROME

Tomate Barraza molesto con Farfán y Zambrano por ‘tirar maíz’ a su esposa - TROME

Fátima Segovia molesta con Magaly Medina por hacer pública pelea con su novio | TROME