Nicola Porcella fue internado de emergencia y se perdió su viaje a Disney junto a su hijo y su familia

Nicola Porcella está de malas. El guerrero fue internado de emergencia en una clínica local después de que le diagnosticaran una infección por un parásito, pero que aún los doctores estudian cómo lo contrajo.

El fin de semana Nicola Porcella iba a viajar junto a su hijo Adriano y su familia a Disney por las vacaciones. Sin embargo, de un momento a otro su cuerpo se descompuso y tuvo que ir hasta una clínica, en donde decidieron internarlo.

Además, Nicola Porcella tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica. El conductor informó que le están haciendo todos los exámenes pertinentes para fijar la fecha de la operación.

Sin embargo, lo que más le dolía a Nicola Porcella era perder el viaje junto a su hijo y su familia. Afortunadamente, todos pudieron volar hasta Disney, que era lo que a él más le importaba.

"No se sabe todavía qué es lo que tengo, pero sí estoy con una infección bastante fuerte y tienen que operarme. Me siguen haciendo exámenes para que me digan cuándo es la operación. Si no hacen la intervención y me iba de viaje, sí era riesgoso. Entonces, me he tenido que quedar acá. Con eso ya no hay problema", dijo Nicola Porcella en entrevista con el Popular.

Recordemos que quien también sufrió un quiebre en su salud fue Angie Arizaga. Antes de Navidad, la Negrita tuvo una descompensación que la llevó a perderse la final de Esto Es Guerra. Los doctores le comunicaron que tuvo una hepatitis reactiva, pero que aún desconocen cómo fue que se produjo.