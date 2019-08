Nicola Porcella se justifica por imágenes donde le grita a Angie Arizaga en discoteca: "Le estoy hablando fuerte"

¡Rompió su silencio! Luego de que Magaly Medina anunciara que esta noche mostrará unas nuevas imágenes en las que se ve a Nicolla Porcella gritándole a Angie Arizaga mientras un amigo lo contiene dentro de una discoteca, el guerrero se pronunció y trató de explicar el comprometedor video.

"Cuando yo me encuentro con ella (Angie) en la discoteca, en ningún momento hemos peleado. Simplemente van a salir unas imágenes que yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que había salido que había hablado mal de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame", dijo Nicola Porcella en un enlace telefónico con el programa 'Yo Carlos'.

El 'Guerrero' se ratificó en sus declaraciones pasadas y aseguró que en las primeras imágenes que sacó Magaly Medina, donde se le ve insultando a Angie Arizaga en plena calle, no se estaba refiriendo a ella.

"Yo en ningún momento le hablo a Angie. Éramos un grupo de gente que estábamos afuera, gente súper conocida", agregó. Asimismo, afirmó que no fue él a quien se le escucha 'mentar la madre', sino un amigo de la chica reality lo insultó con las fuertes palabras.

Nicola Porcella y Angie Arizaga en la calle (Fuente: Magaly TV)

En otro momento, Nicola Porcella explicó que la persona que lo sujeta mientras le 'habla fuerte' a Angie Arizaga dentro de la discoteca es un amigo de ambos que no sabía nada de la conversación.



"Mi amigo me coge, no sabía que no estaba peleando con Angie. Él no sabia de qué era la discusión, no era una discusión por ella", dijo en el enlace telefónico con el programa de Exitosa Tv.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Angie Arizaga , quien la noche del último lunes llamó al programa de Magaly Medina para asegurar que no fue agredida en ningún momento. "No tendría por qué defenderme porque yo no estoy con ella hace un año. Simplemente llamó a decir cómo han sido las cosas", indicó.

Nicola Porcella 'pecha' y grita a Angie Arizaga en nuevo video ¿Lo seguirá defendiendo?

En ese sentido, aseguró que mantiene un trató cordial con su expareja y que si la hubiese agredido, ella no se hubiera quedado callada. "Angie es una chica que tiene el carácter súper fuerte, si hubiese sido una disecciona ella me hubiese contestado", agregó.