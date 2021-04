El modelo y empresario, Nicola Porcella se animó a lanzar un adelanto de lo que verán sus seguidores en su nuevo programa digital ‘El Show de los Sábados’ que pronto lanzará a través de redes sociales.

“Pronto nuevas aventuras en... @elshowdelossabadosoficial”, escribió Nicola junto a un video donde se le ve vestido del héroe de comic, Robin, personaje que él interpretaba en la primera etapa del programa de competencia ‘Esto es guerra’ junto a Yaco Eskenazi, quien personificaba a Batman.

Pero Nicola Porcella no estará solo. La producción de su programa ya lanzó la publicidad de intriga sobre la identidad del personaje que será compañero del exguerrero inca. Incluso publicaron una fotografía con un emoji en el rostro del nuevo integrante de ‘El show de los sábados’.

Las felicitaciones, por este nuevo proyecto que pronto verá la luz, no se hicieron esperar. Los primeros en aplaudir su interpretación fueron sus excompañeros de reality como Yaco Eskenazi, Facundo Gonzalez, Karen Dejo. Hizo lo propio la actual conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel.

También lo saludó el actor Javier Dulzaides y el guerrero mexicano Julio Ron, quien bromeó: “Chtm yo te deje siendo hombre! Jajaja”. El video, en menos de un día de publicación, cuenta con más de 50 mil reproducciones.

Nicola Porcella está estudiando en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), con el objetivo de dedicarse a la actuación en México. Él ha señalado que en el futuro viajará a tierras aztecas para probar suerte.

Porcella ganó juicio a Magaly Medina

El también actor celebró en sus redes sociales haber ganado el juicio en primera instancia a la periodista Magaly Medina. Además, se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre donde habló sobre el caso. El ex chico reality manifestó que para él lo importante no era el dinero de la reparación civil, sino demostrar que él no tuvo nada que ver en la famosa ‘Fiesta del terror’, en el 2019 y por el que, según explicó, perdió el trabajo en la TV y con él la posibilidad de seguir manteniendo a su familia.

“Han sido dos años muy complicados, dos años en que yo me quedé sin trabajo, yo dejé de ser el sustento de mi familia, mi mamá tuvo que volver a trabajar, mi hermano también, yo me encargaba de todos”, dijo Nicola Porcella.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ también sostuvo que quiere quitarse “ese peso de encima”. “Quiero pasar la página de una historia que ha sido caótica en mi vida y difícil, he hecho sufrir a toda mi familia y creo que parte de eso debilitó a mi familia también, pero es momento de cerrar este tema”.

También aseguró que siempre quiso “que me den la tribuna para decir ‘yo era un invitado en esa fiesta, yo perdí mi trabajo por esa fiesta” y que en el programa de la ‘Urraca’ en todo momento insinuaron que él era el que incitaba todo.