Nicola Porcella contó que ya no tiene contrato con Latina y por ahora no planea volver a la televisión. Además, le deseó lo mejor a Karina Rivera, quien se sumó a la conducción de ‘Tengo algo que decirte’.

“Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo y familia”, afirmó Nicola Porcella.

Muchos dirán que Nicola quedó en el aire y tiene mala suerte en el trabajo.

Ahorita estoy en un protagónico que es líder en su horario, en la novela ‘Te volveré a encontrar’, y no me convendría aceptar cualquier programa. Elegí ‘Todo por amor’ porque era un formato que me gustaba, era mi regreso a la televisión y ahora, después de haber estado en el programa y con un protagónico, la situación cambia, siempre hay propuestas (de trabajo) , pero ahora estoy enfocado en mi negocio.

De otro lado, dijo que le tiene mucho cariño a Karina Rivera.

“Le tengo mucho cariño y respeto a Karina. No tenía idea (que conduciría ‘Tengo algo que decirte’). Cada uno baila con su propio pañuelo, esto es trabajo, uno tiene que ver por su familia. A ella le deseo lo mejor, que le vaya súper bien”, indicó.

KARINA RIVERA

“Me enteré el domingo (que iba a conducir ‘Tengo algo que decirte’), pero tomo con muchísimas ganas este nuevo reto que me han propuesto. A Lady la conozco desde que estaba en ‘El blog de Karina’, porque iba a mi programa para entrevistarla por todo lo que pasaba en los momentos más difíciles de su vida”, manifestó Karina.