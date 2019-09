Nicola Porcella le escribe carta a su hijo: "Me hice la promesa de hacerte un gran hombre, con valores"

Nicola Porcella, quien está alejado de la televisión y se va del Perú tras el escándalo protagonizado, agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga en una discoteca, dedicó un mensaje a su pequeño hijo en su cuenta de Instagram.

"Desde el día que supe que ibas a venir sabía que iba a tener que luchar día a día por darte lo mejor. Me hice la promesa de hacerte un gran hombre, con valores y que puedas tener todo lo que yo no pude. Esa promesa sigue intacta y así tenga mil caídas por ti me levanto mil y un veces. Gracias por enseñarme tanto siendo tan chico. Te amo, emperador", escribió Nicola Porcella en su cuenta de Instagram con una foto al lado de su hijo.

El ex participante de Esto es Guerra se aleja de la televisión después que el programa de Magaly Medina difundiera un video protagonizando una escena violenta con su expareja Angie Arizaga en una discoteca.



Hace unos días, Nicola Porcella también utilizó su cuenta de Instagram, asegurando que buscará controlar su "impulsividad", el cual, según él, lo ha "reconocido".



"Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados", agregó Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.



A Nicola Porcella le "entusiasma la oportunidad de levantarme y salir adelante como siempre lo he hecho", agregando que lo más "valioso" que tiene es su familia.



Finalmente, el ex conductor sostuvo que "hay Nicola Porcella para rato".



"Me comprometo a entregarles la mejor versión de mi, de ese Nicola que todos conocerán. Los quiero. ¡Seguiremos en comunicación!", concluyó Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.



Nicola Porcella se aleja de la televisión y se va del Perú a una casa de unos familiares porque lo "involucraron en cosas que no hice", indicó el 'ex guerrero' en entrevista con Trome.