Nicola Porcella se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ de Rodrigo González y Gigi Mitre donde habló del juicio que le ganó en primera instancia a la conductora de TV Magaly Medina . El ex chico reality manifestó que para él lo importante no era el dinero de la reparación civil, sino que demostrar que él no tuvo nada que ver en la famosa ‘Fiesta del terror’, en el 2019 y por el que, según explicó, perdió el trabajo en la TV y con él la posibilidad de seguir manteniendo a su familia.

“Han sido dos años muy complicados, dos años en que yo me quedé sin trabajo, yo dejé de ser el sustento de mi familia, mi mamá tuvo que volver a trabajar, mi hermano también, yo me encargaba de todos”, dijo Nicola Porcella.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ también sostuvo que quiere quitarse “ese peso de encima”. “Quiero pasar la página de una historia que ha sido caótica en mi vida y difícil, he hecho sufrir a toda mi familia y creo que parte de eso debilitó a mi familia también, pero es momento de cerrar este tema”.





“MAGALY ME INSULTABA”

Sobre el juicio a Magaly Medina, Nicola manifestó que “siempre quise que me den la tribuna para decir ‘yo era un invitado en esa fiesta, yo perdí mi trabajo por esa fiesta” y que en el programa de la ‘Urraca’ en todo momento insinuaron que él era el que incitaba todo.

“En todo momento lo insinuaron. Porque en todo momento ninguno de la fiesta me inculpa, a mí no me citan, yo no estaba citado como investigado. Una cosa es venir y preguntarme el valor de la moneda, pero no insultarme como la manera en que lo hizo, decirme ‘basura’, mentiroso’”, recalcó el también modelo.

Asimismo, indicó que su objetivo con el juicio no era para meter a la cárcel a Magaly Medina, sino para salir de eso y que dejen de involucrarlo con ese episodio. “Mi juicio era para salir de eso. A raíz de lo que pasó yo ya no tenía nada que ver no quiero meter a la cárcel a nadie”.

PELUCHÍN DEFIENDE A MAGALY

Rodrigo González en una parte de la entrevista defendió a su examiga y consideró que Magaly está en todo su derecho de opinar sobre un tema en particular. “Hay gente que siente que es injusta la condena, entre las que me incluyo. Magaly opina, como opinamos todos sobre tu comportamiento y sobre lo que tú dejas ver con mayor o menor ligereza, pero finalmente ceñida a la consecuencia de tu proceder, por qué Magaly tiene que pagarte 25 mil soles de reparación civil?”, agregó el conductor de ‘Amor y Fuego’

“Me decía mentiroso cuando yo no tenía nada que ver, en la fiesta no estoy involucrado, no estoy investigado, no tengo juicio. Siempre me involucraron”, replicó Nicola Porcella.

SE ALEJÓ DE AMIGOS

En otro momento, Porcella dijo que tras este evento donde lo perdió prácticamente todo, se alejó de estas amistades, pero también hizo un mea culpa. “No sabes lo que he pasado por esa fiesta. Tengo ganas de no saber más y me he alejado de gente, me apena haberme alejado de muschas amistades porque sentí que era lo mejor”.

“A raiz de lo que pasó fue un punto de quiebre, esto me hizo reflexionar mucho, soy una persona mediática. Ahora siento que la realidad del país está sufriendo con el covid y no se dan cuenta”, indicó.

