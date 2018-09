Nicola Porcella y Leslie Shaw bailaron juntos en concierto privado de Ozuna en Miami 

Nicola Porcella y Leslie Shaw fueron vistos en la discoteca ‘Story’ de Miami, Estados Unidos, donde el reguetonero Ozuna realizó un concierto privado el último sábado. Así, la pareja alimenta el rumor de un romance.



Según se supo, Nicola Porcella habría viajado hasta el país del norte para entrevistar al cantante, mientras que Leslie Shaw lo hizo para ultimar detalles de su última producción discográfica.



Allá, al parecer, aprovecharon para divertirse y conocerse más. Así lo dejaron ver las figuras en sus historias de Instagram.



Se dice que Nicola Porcella y Leslie Shaw estarían en ‘coqueteos’ y que este encuentro no fue casual, y al parecer no tienen intenciones de ocultar que están en ‘saliditas’, porque la rubia, en su historia de Instagram, se graba muy sonriente durante el show de Ozuna, y en el fondo se ve a Nicola Porcella con el actor Gustavo Borjas, con quien trabajó en la novela ‘Ven, baila quinceañera’.



Incluso, el ‘guerrero’ canta a viva voz el tema ‘Te boté, de mi vida te boté’.



Además, Leslie Shaw subió en sus redes sociales una foto de ella en la playa con un emoticón de un corazón celeste, el color de ‘Las cobras’, el equipo de Nicola Porcella.



Pero no es la primera vez que a la parejita se les ha visto juntos. El ‘Zorro Zupe’ reveló que también compartieron en una fiesta y que no tendría nada de malo que tengan una relación porque ‘los dos son solteros’.



Como se sabe, recientemente Nicola Porcella terminó su larga relación con Angie Arizaga y en las redes sociales lo critican porque no demoró ni dos meses para dejarse ver con la rubia cantante, expareja de Mario Hart.