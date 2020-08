En reciente comunicación con el programa ‘En boca de todos', Nicola Porcella contó su versión sobre lo sucedido en el programa Guerreros 2020 donde fue acusado por su compañera Macky González de haberla empujado tras una competencia.

Como se recuerda, Macky acusó a Nicola Porcella de haberla empujado en medio de una polémica que se generó en Guerreros 2020. Sin embargo, el reality luego le pidió disculpas al ver que la falta nunca se cometió.

Luego de esto Nicola Porcella apareció al borde del llanto queriendo abandonar México y retornar a Perú pues indicó que le habían hecho un cargamontón sin tener las pruebas.

Nicola Porcella se pronuncia por escándalo de agresión - TROME

Ahora que se calmaron las aguas, Nicola Porcella cuenta que se solucionaron los enfrentamientos en el programa de Televisa pero continúa apenado con Macky, con quien incluso se rumoró tenían un romance.

“En ningún momento yo la toco. No sé porque ella reacciona así. Me da muchísima pena porque le tenía mucho cariño a Macky, le conté los problemas que tuve y sentí que se agarro de algo que no era justo. Me atacó todo el mundo”, indicó el peruano.

