Nicola Porcella: "Magaly Medina habla de mí para llenar su programa" | ENTREVISTA | FOTOS

Nicola Porcella dijo que a Magaly Medina solo le funciona hablar de él para llenar su programa, luego que la periodista se burló de los mensajes que deja en sus redes sociales calificándolo de ‘filósofo’.



Magaly dice que te crees filósofo por los mensajes que dejas en tu cuenta de Instagram.

No veo a Magaly, pero tiene que hablar hasta de lo que pongo en Instagram, eso quiere decir que sigo vigente y que solo le funciona hablar de mí porque no tiene cómo llenar su programa. El problema es que yo estoy alejado de la tele, qué hará ahora, no tendrá contenido. Más bien que se refiera al juicio, pues debe tener un poquito de cuidado por todo lo que expresa, ella está ventilando temas de salud que pertenecen al ámbito privado, pero en fin, yo sigo ampliando mi demanda y lo que posteo en mis redes es para mis fans. Soy una persona real, auténtica y sin caretas.

Cambiando de tema, ¿estás saliendo con Brunella Merino?

Yo la invité a que pase el fin de semana conmigo y mi familia, porque ella siempre está en los momentos que más necesito. En todo este tiempo que la conozco, que es más de un año, siempre ha sido la persona que ha estado ahí conmigo.



¿Ese cariño podría convertirse en amor de pareja?

La quiero un montón, se ha portado muy bien conmigo, es una chica linda y la quiero muchísimo.



Por cierto, André Castañeda piensa que vas a regresar a ‘Esto es guerra’.

De lo que él pueda decir no tengo nada que hablar.