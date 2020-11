INCREÍBLE CAMBIO. Nicola Porcella ya se encuentra en en Perú y vienen disfrutando de la compañia de su familia. Es así que en redes sociales se muestra al lado de su hijo y también de su mamá, quien impresionó a sus seguidores tras haber bajado de peso drásticamente.

El chico reality utilizó sus redes sociales para mostrar el cambio de su madre a un año de haberse realizado la operación de la manga gástrica. A través de sus historias de Instagram, compartió una foto del antes y el después de Fiorella Solimano.

Asimismo, las cámaras de Estás en Todas estuvieron en la casa de Nicola, donde también estaba su madre. Al verla, la reportera se mostró sorprendida por su radical transformación. “He bajado 31 kilos”, dijo, mientras el ‘guerrero’ no aguantó y le jugó una broma. “Pero Choca también bajó con la misma operación y volvió a subir”, dijo entre risas.

Mamá de Nicola Porcella sorprende con increíble cambio tras operación de manga gástrica

Nicola Porcella también ‘se picó’ cuando la reportera le consultó si su mamá volvería a apostar por el amor. “Dice que ya no, tú has dicho que ya no, que ya tuviste tus pretendientes en tu época”, aseguró. “Ah, yo he tenido bastantes, cuando era joven, pero escogí mal”, bromeó.

Nicola Porcella y su mamá abren las puertas de su casa a Estás en Todas