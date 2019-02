"Nicola Porcella me invitó", contó la modelo que denunció haber sido drogada en la fiesta donde estuvo Poly Ávila

La modelo y Miss Trujillo, Claudia Meza, se presentó en el programa 'Magaly Tv. La firme' tras la denuncia de haber sido drogada en la misma fiesta donde estuvo Poly Ávila, en Asia, indicando que Nicola Porcella la invitó a la reunión.



Antes de iniciar la entrevista, Magaly Medina reconfirmó que Jessica Newton, presidenta del certamen Miss Perú, acompañó a Claudia Meza para hacer la denuncia en la comisaría de Asia.



Claudia Meza contó que Nicola Porcella le preguntó si quería ir a Asia, pero como no conoce bien Lima, asumió que estaría en la playa, sin embargo, se sorprendió cuando llegaron a una casa en un descampado.



"Me escribe Nicola (Porcella) para preguntarme si estaba en Lima o Trujillo. Me preguntó si quería ir a Asia. Yo me imaginaba que era la playa, no sabía que era un descampado", comentó Claudia Meza.



La modelo y Miss Trujillo conoce hace menos de cuatro a Nicola Porcella, cuando tuvo una reunión en su casa aunque resaltó que allí, "fue todo tranquilo".



Antes de ir a la reunión, Claudia Meza se encontró con Nicola Porcella en su vivienda, pero la dejó sola con el dueño de la casa de Asia, Faruk Guillén Giadalah , para que luego recogiera a Poly Ávila y Daniela Arroyo en su auto.



Cuando llegaron a la fiesta no conocía a nadie, por lo que le pidió a un amigo que tiene en común con Nicola Porcella, identificado como Alexis, que le presente a los asistentes, sin embargo, este respondió: "Acá te cuidas sola, acá va a haber sexo, alcohol y drogas, así no quieras", sostuvo la modelo y Miss Perú Trujillo.



Según la denuncia de la modelo, ella desconoce quién preparó el Jagger, aunque Nicola Porcella repartió los vasos y exigió que tomen el trago.



Claudia Meza comentó que estuvo al lado de Poly Ávila porque cuando fue al baño principal, se la encontró y la argentina le dijo: "Nos quieren violar, nos han drogado".



La Miss Trujillo relató que después de unos minutos se desmayó y cuando se levantó Poly Ávila, Nicola Porcella y Alexandra Méndez, La Chama, estaban intentando levantarla.



Después de unos minutos, Poly Ávila decidió irse-para luego encontrarse en un grifo con su expareja André Castañeda-sin embargo, cuando Claudia Meza quiso seguirla porque ya no quería continuar en la fiesta, Alexis, el amigo en común que tienen con Nicola Porcella, la detuvo y no pudo seguir a la argentina.



La Miss Trujillo también contó que luego se volvió a desmayar y cuando se levantó, encontró a Faruk Guillén Giadalah encima de ella, por lo que se asustó.



Finalmente, Claudia Meza regresó a Lima gracias a una asistente a la fiesta que le dijo-al parecer, desesperadamente-para volver a la capital peruana.