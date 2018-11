Nicola Porcella: "Mis planes son que la próxima relación que tenga es para formar una familia, convivir, casarme"

‘No tengo ganas de volver con Angie (Arizaga)’, dijo Nicola Porcella cuando le preguntaron si habría la posibilidad de retomar su relación con Angie Arizaga. Además, reveló que no tienen comunicación fuera del programa, porque se bloquearon hace 5 meses.



“Estoy solo, totalmente soltero, así me encuentro súper feliz. No estoy con nadie, no me interesa estar con alguien, por el momento estoy tranquilito”, afirmó el ‘guerrero’.



“Ya pasó un montón de tiempo. Creo que todo está dicho, no tengo ganas de volver (con Angie). Mis sentimientos hacia ella siempre van a ser los mejores, pero eso ya se acabó hace tiempo y ahí va a quedar... me van a ver solo, con mis amigos, con mi familia”, añadió Nicola Porcella.



Luego, declaró que tiene los mejores recuerdos de la ‘Negrita’, pero no tienen ningún tipo de comunicación.



“A Angie la respeto, es una chica linda... guardo los mejores recuerdos (de la relación). Siempre ha sido una persona importante en mi vida, pero terminamos y cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Mis planes son que la próxima relación que tenga es para formar una familia, convivir, casarme”, afirmó ‘En boca de todos’.



Por último, negó que se haya comunicado telefónicamente con Angie Arizaga durante la preventa del canal.



“No, no pasó nada... no hablo con Angie (desde) hace 5 meses, si no es más... nos tenemos bloqueados”, manifestó.