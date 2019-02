Miss Trujillo Claudia Meza se pronuncia por primera vez tras las declaraciones de Nicola Porcella

La Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, ha decidido solo declarar en el programa de Magaly Medina por la denuncia que entabló tras la fiesta en Asia en donde no solo presuntamente la habrían drogado, sino también por un supuesto intento de violación.

Sin embargo, tras las declaraciones de Nicola Porcella en El Valor de la Verdad, Claudia Meza decidió compartir algunos mensajes en su cuenta Instagram donde otros usuarios le dan su apoyo tras la denuncia interpuesta.

Lo que llamó la atención es este mensaje que Claudia Meza publicó sobre un texto donde le mostraban solidaridad por el caso. La Miss Trujillo lamentó que en el Perú aún exista el machismo y tiene que quedar claro que, pese a las circunstancias, cuando una mujer dice que no, es no.

"Todavía hay mucho machismo en Perú y es lamentable que no se castigue a estos individuos como se merece", escribió Claudia Meza en Instagram. La Miss Perú Trujillo también agradeció a Jessica Newton por el apoyo brindado durante todo este tiempo.

La organizadora del certamen del Miss Perú escribió en su Instagram: "Cuando una mujer dice no es no. No depende de quién o cómo sea la mujer, nadie tiene derecho a tocarla si ella no quiere", compartió Jessica Newton.