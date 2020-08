Nicola Porcella hizo noticia entre los seguidores de Guerreros 2020 por pasar a la fila de Los Leones (por primera vez) y afirmar que tenía intenciones de ser capitán del equipo. Al respecto, el narrador del programa Carlos ‘El Zar’ Aguilar no se mostró de acuerdo con esta intención e incluso afirmó que ‘Nicola tiene la lengua más rápida que su cerebro’.

“¿Qué ha hecho Nicola, ¿ganar algunos juegos? ¿Abandonar? ¿Hacer equipo? Ayer amenazó a Memo de querer su puesto, quedó de entregarse al 100% y hoy abandonó un juego. Sus pretextos “es que soy peruano” “estoy lesionado” “es que el Zar no me narra bonito”. Nicola NO es un pilar para los Leones”, escribió el comentarista deportivo.

Agregó que Nicola Porcella es superado en algunas cualidades como velocidad, potencia y liderazgo. “En velocidad no puede, en liderazgo menos ante la entrega de Memo, en potencia llegó Silverio, en destreza mental su lengua es más rápida que su cerebro”, agregó.

También opinó que otros de sus compañeros ‘sienten más la camiseta de los Leones y no lo andan pregonando’.

Finalmente afirmó que en sus más de 30 años de carrera saber reconocer quien tienen la sangre de Guerrero y Nicola Porcella ‘no cabe en esa mesa’.

Carlos ‘El Zar’ Aguilar es un reconocido comentarista deportivo y practica algunas disciplinas como las artes marciales mixtas. Actualmente en la voz oficial de Guerreros 2020, la versión mexicana de Esto es Guerra.