"Nicola Porcella necesita mucho afecto, necesita una chica que lo tire para adelante", dijo Pablo Heredia

Pablo Heredia aseguró que pondría las ‘manos al fuego’ por Nicola Porcella, luego del escándalo que se armó por la ‘Fiesta de terror’, donde ‘Poly’ Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas.



“(Nicola) es guapo, divertido, las mujeres lo siguen, no creo que una persona como él necesite (drogar a alguien) para estar. Sé quién es, sé que no se droga, lo conozco perfectamente bien”, afirmó el actor argentino.



¿Pondrías las manos al fuego por él?

Por supuesto.



¿Qué opinas de su relación con Romina Lozano?

Me encanta verlos oficializados, hacen bonita pareja.



No fue a Miami contigo...

Se quedó dormido.



¿Está bien ‘chequeado’?

Ojalá, a él le deseo que no esté solo, es un chico que necesita mucho afecto, necesita una chica que lo tire para adelante, que lo haga ser mejor persona.



¿Nicola fue la ‘manzana de la discordia’ entre Romina y su ex?

Romina estaba soltera, no creo que Nicola se meta en una relación, es un chico sano.