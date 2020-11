Nicola Porcella aseguró que no tiene planeado regresar a ‘Estás en todas’ y ‘Esto es guerra’, como se viene especulando.

“(El sábado) fui a ‘Estás en todas’ como invitado, para presentar una nota que me habían hecho en mi casa. Ahorita mis planes son otros, pero igual es chévere reencontrarse con los chicos, no tengo nada ver con el programa”, sostuvo.

Se dice que regresarías a ‘Esto es guerra’...

Nunca descarto nada, pero no está en mis planes, tampoco me lo han propuesto. Mis idea es seguir en México, pero me quedo en Perú hasta fin de año. (D. B)bh Aclara que no tiene ofertas para volver a ‘Estás en todas’ ni ‘Esto es guerra’