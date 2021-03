A través de un video publicado en perfil de Instagram, Nicola Porcella pidió ayuda a sus seguidores para conseguir una cama UCI para su padre, quien actualmente se encuentra batallando contra el COVID-19.

El exchico reality comentó que no suele hacer este tipo de pedidos a sus fans; sin embargo, ante la emergencia no encontró otra salida.

“Mi gente, cómo están, no soy de hacer estas cosas, los que me conocen saben que no me gusta, soy una persona súper fuerte, pero no tengo otra salida, mi papá está muy mal. Mi papá necesita una cama UCI urgente, estoy moviéndome como loco, mi hermano y yo, y toda la familia”, comentó.

“Les pido que se contacten conmigo si saben de algún lugar, muchas gracias desde ya a todos los que me mandan mensajes, esperemos salir de esto pronto”, añadió.

En solo unos minutos su video cuenta con más de 20 mil reproducciones. En los comentarios, sus fanáticos no han dejado de escribirle mensajes alentadores.

“Fuerza Nico, estamos difundiendo todo lo que podemos”, “Fuerza, todo saldrá bien”, “Fuerza Nico, tu papá saldrá de esta”, “Nicola, mucha fuerza. Dios y mis oraciones está con ustedes”, “Bendiciones para ti y tu familia”, son algunas reacciones.

