Defensa de Claudia Meza pide impedimento de salida para Nicola Porcella y otros asistentes de la fiesta en Asia

El tema se pone cada vez más serio. El abogado de Claudia Meza, Leonardo Calderón, informó el último viernes que está solicitando a la Fiscalía el impedimento de salida del país para Nicola Porcella, Alexis Collazos y Bruno Pisano por las investigaciones sobre la fiesta en Asia donde presuntamente tanto la Miss Trujillo como Poly Ávila fueron drogadas.

Sin embargo, cuando el abogado y Claudia Meza llegaron hasta las oficinas de la fiscalía en la Av. Abancay para anexarlo al expediente, se dieron con la sorpresa de que la denuncia fue remitida a los fiscales de Cañete. quienes estarán a cargo de la investigación.

Y no solo eso. Una semana después de haberse hecho la denuncia en la comisaría de Asia, no se ha realizado ninguna diligencia por el caso: no se ha citado a ninguno de los implicados, ni se ha hecho una visita al lugar donde ocurrieron los hechos.

Esto indignó a la defensa de Claudia Meza pues informó que en la ampliación de la denuncia, en donde la modelo contó más detalles de lo ocurrido, así como mostró más evidencia, la Fiscalía optó por cambiar la tipificación de la denuncia.

La denuncia era tentativa de violación contra Faruk Guillén, pero tras el testimonio de su defendida, pasó a ser delito contra la libertad sexual en la penado con 10 a 15 años de prisión efectiva. Esto está penado con 10 a 15 años de prisión efectiva.

Además, el abogado Leonardo Calderón solicitó detención preventiva contra Faruk Guillén mientras duren las investigaciones correspondientes al caso.