Nicola Porcella atraviesa un complicado momento en “Guerreros 2021” debido a las acaloradas discusiones que tuvo con un compañero de su equipo y con Tania Rincón, presentadora del reality de Televisa.

La noche del martes del 20 de julio, Porcella se fue contra el argentino Agustín Fernández. Luego, Rincón le llamó la atención frente a todos pidiéndole más justica en sus términos, sobre todo por el público infantil que los ve.

Mediante sus historias de Instagram, el chico reality señaló estar muy molesto por lo sucedido. “La verdad es que ya estoy un poco cansado de lo que pasa en Guerreros. Sí, estaba discutiendo con Agustín, pero detrás de cámaras, como siempre lo hago”, detalló sobre lo ocurrido con el argentino.

Luego, el peruano afirmó que buscan perjudicar su imagen, pero que ya está cansado de estas situaciones. “Ya cansa que me quieran dejar mal siempre, que nunca me digan las cosas tranquilo, que siempre quieran gritar. Yo soy una persona de 33 años. Soy un padre de familia, me tomo muy a pecho la competencia, pero creo que uno tiene que ser inteligente para saber cuándo tiene que dar un paso al costado o cuando ya te está afectando por fuera”, sentenció.

Nicola Porcella puso en duda su permanencia en "Guerreros 2021".

Asimismo, Nicola Porcella afirmó que no es de las personas que grita a alguien delante todo el mundo y que tampoco le gustan ciertas burlas que habría recibido antes de parte de Tania Rincón.

“Se burlan de mí, hago un reclamo de las playeras (la camiseta) y me dijeron que lloro por la licra. Entonces, ¿hay igualdad no?”, concluyó y señaló que el fin de semana regresará al Perú, dejando en vilo su permanencia en el reality mexicano.

