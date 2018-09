Nicola Porcella sobre posible relación con Leslie Shaw: "Yo no descarto nada" | ENTREVISTA

Nicola Porcella afirmó que Leslie Shaw es un mujerón, pero solo es su amiga y hablar con ella es ‘como hacerlo con mi brother’.



“Leslie es mi amiga. Me van a vincular con todas la mujeres que me vean. Yo puedo salir a comer, puedo viajar con quien quiero, eso no quiere decir que tenga una relación. Yo estoy enfocado en mi trabajo y mi hijo”, dijo el ‘guerrero’, quien bailó en la Teletón una coreografía imitando a John Travolta con la madre del jugador Alberto Rodríguez.



¿No estás en busca del amor?

La verdad, no me desespero y el único amor que quiero es el de mi hijo.



¿Qué te parece Leslie?

Es una chica talentosa. Acaba de firmar por una gran disquera y va a grabar con un artista internacional. Cuando estuve allá (en Miami) justo había este concierto (de Ozuna), entonces quién más me puede hacer entrar. Le escribí, hizo todas las coordinaciones y entramos. Ya sabíamos que se iba a especular un montón de cosas, pero ni ella ni yo tenemos que rendirle cuentas a nadie.



¿En un futuro no descartas tener más que una amistad con Leslie?

Yo no descarto nada. Para mí Leslie es una chica espectacular, supertalentosa, aparte que es un mujerón. Le deseo lo mejor porque se lo merece. Ella ha sufrido un montón también, creo que ya le tocaba despegar y ahora está haciendo una carrera internacional... mira, a ella la conozco desde chibolita. Ella y Jazmín (Pinedo) son mis amigas de años. Entonces me llevó superbién con Leslie, además, parece un hombrecito, hablar con ella es como hablar con tu ‘brother’.