VUELVE A LA TELEVISIÓN. Tras su paso por el reality internacional Guerreros, donde representó a Perú y tuvo que enfrentarse al equipo de Puerto Rico, Nicola Porcella recibe la oportunidad de conducir su propio programa.

En un video que publicó en su cuenta de Instagam, Nicola Porcella indica que conducirá un programa los sábados. Al parecer el formato estará enfocado en su carrera como integrante del reality que lo hizo conocido, Esto es Guerra.





“Muy Pronto 💥Tus sábados serán diferentes ¿Están listos?”, escribe Nicola Porcella en su cuenta de Instagram. El chico reality no quiere dar más detalles sobre el tema, sin embargo, se sabe que su regreso a la televisión es de la mano de Crea Digital.

Crea Digital es un canal de entretenimiento que viene invirtiendo en lo que se conoce como televisión digital, es decir programas que serán transmitidos únicamente por redes sociales. Es por esta razón que Nicola Porcella anota que el formato que él conducirá se podrá ver por Facebook, Instagram y YouTube.

PREOCUPADO POR LA SALUD DE SU PADRE

El integrante de ‘Esto es guerra Puerto Rico’, Nicola Porcella anunció, a través de sus historias en Instagram, que su padre dio positivo a COVID-19. El guerrero se mostró muy preocupado debido a que su progenitor padece algún tipo de enfermedad cardíaca.

“Ayer me enteré de que mi papá tenía COVID-19, no me habían querido contar para que no me preocupe y como ya lo he explicado mi papá tiene problemas al corazón, así que hoy no estoy con muchas ganas, estoy un poco preocupado… Si hoy me ven un poquito desganado en el programa es por lo que ya les conté. Muchas gracias a todos”, dijo Nicola Porcella en el video que compartió con sus seguidores.

El guerrero inca, como lo llamaban en México, se dio tiempo para agradecer a sus fans por el apoyo durante esta temporada en ‘Esto es guerra Puerto Rico’. Este último jueves fue la final de la primera temporada, lamentablemente la comitiva peruana cayó ante el equipo de casa.

“Quiero agradecer a toda la gente de Perú, Puerto Rico, México a mis amigos que siempre me escribieron como Facundo, Peter (Productor de Esto es guerra), a los chicos de producción, amigos que no están en la televisión, fue muy bonita la experiencia, nos hemos sacado la mugre. Incluso hoy me levanté con todo el cuerpo adolorido”, se escucha decir al excapitán de ‘Las Cobras’ de Esto es guerra.

