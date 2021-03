Nicola Porcella descartó que sea el nuevo conductor del programa ‘En boca de Todos’, luego de las críticas que recibió en redes sociales por su supuesto ingreso al magacín.

“Fui al programa de invitado, a apoyar y presentar lo del reality de Puerto Rico. No soy el conductor del programa, ahora estoy muy metido en mis redes y mi programa que se estrenará posiblemente a mediados de abril”, explicó el actor y ex participante de ‘Esto es Guerra’.

Magaly Medina mostró algunos comentarios de redes sociales donde el público no estaba de acuerdo con tu presencia en ‘En boca de todos’…

Así como debe haber gente que no la quieren ver (a Magaly) en televisión, habrá gente que le guste o no (su trabajo), no puedo gustarle a todo el mundo. Gracias a Dios me ha ido bien donde estuve y tengo que estar muy agradecido, pero creo que es más la gente que me ha apoyado.

Hace unos días fue el casting de ‘Guerreros 2021’ en México ¿Ya te llamaron o cuándo viajarás a México?

El casting era para los nuevos, nos han llamado a algunos, pero estamos a la espera de que termine el casting para comenzar a negociar.

Nicola, ¿y cómo quedó la denuncia por difamación que le interpusiste a Magaly Medina?

De ese tema no hablo hace mucho tiempo, mis abogados son los que se encargan y yo confío en ellos.

REGRESA A LA CONDUCCIÓN CON NUEVO PROGRAMA

Cabe indicar que hace unos días Nicola Porcella conversó con Trome y manifestó sentirse entusiasmado porque dentro de pocos días volverá a la conducción y estrenará un nuevo proyecto, que irá todos los sábados por todas las plataformas de ‘Crea Digital’.

Asimismo, el también actor indicó que continúa llevando sus clases vía Zoom con el ‘CEA’ (Centro de Educación Artística) de Televisa y aseguró que sus planes de regresar a México para trabajar siguen en píe. “Las clases son increíbles y súper exigentes. Es una gran puerta que se me abrió y tengo que aprovecharlo al máximo”, sostuvo Porcella.

Nicola, anunciaste que dentro de poco estrenarás un nuevo programa por ‘Crea Digital’… ¿Qué nos puedes adelantar?

Estoy súper contento y emocionado porque era un proyecto que tenía desde que volví de México (a Lima), es un programa netamente de entrenamiento y familiar. Habrá concursos, premios en efectivo, apoyaremos a los emprendedores y se emitirá por todas las plataformas digitales para que la gente pueda ver el programa desde cualquier lugar. Muy pronto haremos la conferencia de prensa para contarles más detalles.

¿Nervioso por este nuevo reto?

Alegre y muy feliz porque desde hace tiempo quería hacer algo en redes para todas las plataformas. Me junté con la gente correcta y ya lo estamos sacando adelante. Va ser un proyecto bien bonito de verdad, será un programa digital, súper familiar y divertido. Además, la gente podrá participar, se podrán conectar en cualquier momento, no necesitarán llegar a la casa para prender la televisión, estén en el Metropolitano o donde estén... podrán ver el programa.