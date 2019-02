Nicola Porcella se pronuncia tras denuncia de Poly Ávila: "Yo no la lleve, ni organicé la fiesta y no era mi casa"

Nicola Porcella rompió su silencio tras haber enviado un comunicado donde se deslindaba de la denuncia realizada por Poly Áviles , quien aseguró haber sido drogada durante una de las populares fiestas de verano organizadas por los chicos reality.

En unas cortas declaraciones para su programa, 'Estás en Todas', Nicola Porcella reveló que no participará en su espacio sabatino puesto que no se siente en la capacidad de alegrar y divertir a la gente en estos momentos.

Asimismo, reiteró que el 25 de enero pasado fue invitado a la casa de un amigo donde se desarrolló la polémica fiesta de donde salió afectada Poly Áviles. "Yo le dije a Poly para ir porque es mi amiga pero sin embargo, hay unos puntos que quiero aclarar", dijo Nicola Porcella.



"Yo no lleve a Poly a fiesta, no organicé la fiesta y no era mi casa", aseguró Nicola Porcella. "Lamento mucho que se haya generado esta situación tan delicada que pudo atentar contra la integridad de quienes estuvimos en esa fiesta", agregó el chico reality.

Asimismo, aseguró que cree que es fundamental una investigación a fondo para conocer a los responsables por lo ocurrido a Poly Áviles. "Yo siempre voy a apoyar la verdad pero también siempre voy a ser firme en defender mis derechos", indicó Nicola Porcella.

Por otro lado, al igual que difundió la noche del último viernes el programa de Magaly Medina, Nicola Porcella confirmó que ha tomado acciones legales contra el programa que 'sin fundamentos, comenzó esta difamación'.

"Solo lo hizo para generar rating a través del escándalo, sin investigar la realidad de los hechos. No les preocupada la verdad, ni Poly ni la seguridad de los presentes", dijo Nicola Porcella al mismo tiempo que también advirtió que tomará acciones legales contra cualquier medio que lo involucre.