Nicola Porcella revela que se quería casar con Angie Arizaga

A casi dos meses de anunciar el fin de su relación con Angie Arizaga, Nicola Porcella contó que anhelaba casarse con ella e incluso contó que ya había comprado el anillo para pedirle matrimonio.



“Hay gente que no se creía la relación, pero sí estábamos. Todo era Angie y yo, estaba más templado que cuerda de ‘charango’. Yo ya tenía el anillo para dárselo, me quería casar con Angie. Ella no sabía que tenía el anillo de compromiso, es más, recién se va a enterar”, expresó Nicola en entrevista con el programa ‘Estás en todas’, que se verá hoy.



Asimismo, el ‘guerrero’ manifestó que soñaba con encargar una bebé junto a la conductora de ‘La previa’.



“Ella también pensaba que no quería tener un hijo, pero me moría por una niña, hasta ya tenía el nombre para la bebé”, comentó.



Recordemos que hace unos días Nicola Porcella generó controversia al opinar que Rebeca Escribens ya no debería conducir un bloque de espectáculos porque ya no está en edad.