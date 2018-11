Nicola Porcella no quiere a Angie Arizaga en su programa: "Vendrá cuando yo lo diga" | FOTOS

Nicola Porcella y Angie Arizaga no tendrían una relación cordial tras poner fin a su romance, pues el conductor de ‘ Estás en todas’ señaló que no aceptaría que la popular ‘Negrita’ sea invitada a su programa sabatino.

“Vendrá cuando yo lo diga. Si no acepto que una persona venga, no viene. Uno tiene que guardar la seguridad de sus invitados”, expresó Porcella.

En tanto, el conductor ‘Choca’ Mandros le sugirió al ‘guerrero’ que sea más profesional.

“¿Por qué tendrías algún problema que una conductora de América Televisión venga un día? Eres un profesional, ¿o me equivoco?”, acotó Mandros.



A su vez , Sheyla Rojas no tuvo reparo en invitar públicamente a su amiga, la popular ‘Negrita’, para que vaya al programa el próximo sábado a ‘Estás en todas’.



“Te comprometemos, Angie, para que estés sentada aquí, queremos que el otro sábado nos acompañes, porque te extrañamos y queremos conocer sobre tus nuevos proyectos.Además, has sido nuestra madrina del programa”, pronunció la rubia, a lo que Porcella añadió: “Si la quieren invitar, yo no tengo ningún problema”.