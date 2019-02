"Nicola Porcella quiere desacreditar mi testimonio y limpiarse de cualquier responsabilidad", dijo Claudia Meza

La Miss Trujillo, Claudia Meza, dijo que las declaraciones de Nicola Porcella en ‘El valor de la verdad’ solo buscan desacreditar su denuncia y limpiarlo de todo el escándalo.



“Él ( Nicola Porcella) me ha querido dejar mal, quiere desacreditar mi testimonio y limpiarse de cualquier responsabilidad. Pero el proceso judicial va a seguir, se va a investigar y deben hallar a los responsables”, precisó la modelo.



Luego, añadió que ella no entiende la razón de la supuesta demanda judicial que le interpondría el ‘guerrero’.



“Yo nunca lo he culpado, yo no sé quién preparó los tragos que me dieron, y solo quiero que se encuentre a los responsables, sea quien sea”, agregó.



Además, indicó que Nicola Porcella miente al decir que se quedó en la casa de Asia hasta las 11 de la noche.



“En mi denuncia he dejado claro que me fui de la casa a las 6 de la tarde, no me quedé a dormir unas horas como dice Nicola Porcella, eso no es cierto... ”, comentó.



Finalmente, aclaró que aparece en un video en la mañana junto al grupo, “pero yo me sentía mal, se me ve mal, estoy dopada, estaba asustada. Todos estos días son terribles para mí, he estado triste, llorando, sin poder dormir y tomando calmantes”, contó la Miss Trujillo.



‘DEMANDAS SON AMENAZAS’



En tanto, André Castañeda dijo que las amenazas de demanda de Nicola Porcella solo buscan amedrentar a las otras chicas para que no hagan sus denuncias.



“Sus demandas son amenazas para crear miedo y que no salgan más chicas a hacer sus denuncias, pero espero que sean fuertes y salgan”, indicó.



“Nunca he dicho que (Nicola) sea el responsable, nunca lo sindiqué ni dije ‘fueron los chicos reality’. Más bien, él al insinuar que Poly consume drogas podría ganarse una demanda, por mostrar una conversación que era una broma”, añadió.



Finalmente, negó tener algún tipo de ‘bronca’ con Nicola Porcella por Poly Ávila.



“No sé si han tenido algo, yo lo he visto y lo he saludado. Pero tiene mucho que aclarar, pues yo poseo un audio de Ignacio Baladán de esa noche, donde dice que está pasando algo feo y que se retiraba de la reunión”, acotó.



SE DEFIENDE



A través de Instagram, Nicola Porcella respondió a sus detractores: “Es muy fácil juzgar sin conocer todas las versiones y ser señalado solo por ser una persona pública... creo que es momento de dejar de recibir las balas que no solo me afectan a mí, sino a mi familia, por ello, no pararé hasta que este tedioso episodio se esclarezca”.