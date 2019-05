La reacción de Nicola Porcella cuando el Loco Wagner le preguntó por qué demandó a Magaly Medina

Nicola Porcella y Magaly Medina está en guerra. El participante de Esto es Guerra interpuso una querella por calumnia y difamación agravada en contra de la conductora, a raíz de que en el programa Magaly TV: La firme, según el documento, deslizó que el 'guerrero' habría tenido alguna responsabilidad en los hechos sucedidos en la fiesta del terror de Asia. La 'Urraca' respondió: "A mí no me amedrentas".

Durante el programa de Magaly Medina, emitieron un reportaje cuando el Loco Wagner fue a consultar a Nicola Porcella-acompañado de Romina Lazo en el concierto de Anuel AA y Karol G-por qué había demandado a la 'Urraca', sin embargo, el 'guerrero' evitó responder.

Nicola Porcella contestó otras preguntas de los reporteros, sin embargo, no le hizo caso al Loco Wagner. Asimismo, cuando el reportero intentó entrevistar a Romina Lozano, el 'guerrero' le dijo que no converse con el reportero de Magaly Medina, por lo que la modelo se mantuvo callada.

Nicola Porcella estaría solicitando que Magaly Medina pague la suma de un millón de soles como reparación civil por tildarlo de "mentiroso" y "basura".

Por su parte, Magaly Medina respondió a Nicola Porcella: "Si a mí me parece que tú eres tal o tienes cual cualidad, eso es subjetivo. Eso es mi opinión. Que yo sepa, la libertad de expresión de este país está garantizada en la constitución del Estado. He dicho. A estos seres se les ha hecho creer que son los reyes del mambo. No se les puede tocar ni decir nada. Ja, a mí me eso me vale".