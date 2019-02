La reacción de Poly Ávila y Claudia Meza al ver a Nicola Porcella en fiesta de ProTv, donde supuestamente ya no trabaja 

Nicola Porcella , al parecer está más feliz que nunca y se prepararía para regresar a 'Esto es Guerra' en los próximos días, pues hoy se mostró de los más contento en la fiesta de aniversario que celebró ProTV een un exclusivo restaurante de la Costa Verde y en donde no faltaron los integrantes del reality de América Tv, actores y actrices que formaron parte de esta productora.



Precisamente, en el programa 'Magaly Tv: La Firme' presentaron las imágenes de las historias que compartió el productor Peter Fajardo y en donde se vio a Nicola Porcella muy sonriente y junto a sus aún compañeros. Estos videos fueron vistos por Claudia Meza y Poly Ávila, quienes se encontraban en el set de la Urraca, y aunque indicaron que no opinarían nada al respecto, el rostro de ambas era más que evidente.

"Ahí lo ven, como si nada hubiera pasado. En la fiesta de ProTv, con la productora que tiene bajo contrato a Nicola Porcella y ahí se le ve divirtiéndose con todos sus compañeros como si nada hubiera pasado", dijo indignada Magaly Medina.



Poly Ávila prefirió no opinar, mientras que Claudia Meza indicó que le causa indignación. "Este era el miedo que yo tenía al salir a denunciar, que no se haga nada y que esto pase como si no hubiera pasado nada. Ese era mi temor", agregó la Miss Trujillo.

Luego que Nicola Porcella reapareciera en este almuerzo, los fanáticos de 'Esto es Guerra' inmediatamente indicaron que la presencia del chico reality en la celebración de ProTv es una clara muestra que cuenta con el apoyo de la productora y de sus compañeros y que solo estarían esperando que baje la marea del escándalo de la 'fiesta del terror' para poder tenerlo de vuelta en el reality.



Sin embargo, Nicola Porcella publicó una foto en su cuenta de Instagram donde indica que se vienen cambios para él.

En tanto, Claudia Meza aseguró que seguirá con su denuncia en contra de Faruk Guillén, mientras que Poly Ávila agregó que las personas que ahora no quieren hablar tendrán que hacerlo ante la Fiscalía cuando los llamen a declarar y espera que cuando lo hagan sean realmente honestos.