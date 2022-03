Nicola Porcella rompió su silencio luego de que se especulara sobre su posible ingreso a ‘Esto es guerra :10 años’, siendo él uno de los guerreros más recordados del reality, ahora que el programa celebraba su aniversario.

Al respecto, Nicola Porcella confirmó que sí tuvo una conversación con la producción de EEG, pero mencionó también que no llegaron a un acuerdo porque la propuesta que le hicieron no le convenía.

“Tuve una conversación antes de venir a México. El plan era estar unos cuantos días, no me convenía a mí. No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después”, dijo Nicola Porcella en declaraciones a Amor y fuego.

Finalmente indicó que las escenas en las que aparecía disfrazado de explorador en México fueron grabadas como parte de un piloto de un programa que tiene planeado ser estrenado en el 2023.

Nicola Porcella revela que rechazó propuesta de regresar a Esto es guerra (Video: Willax)

NICOLA GRABA EN TELEVISA

Nicola Porcella dejó Perú para cumplir sus metas en México y parece que lo logró. El exguerrero compartió en sus redes sociales imágenes de lo que parecen ser grabaciones de un misterioso proyecto de Televisa.

