Nicola Porcella hace caso omiso a las quejas de sus vecinos de su edificio de Miraflores y promete seguir con sus polémicas fiestas, luego que los residentes llegaran hasta el programa de Magaly Medina para revelar que denunciaron al exchico reality en varias oportunidades por alterar el orden y la tranquilidad del lugar con sus reuniones sociales.

A través de sus historias de Instagram, el locutor de radio mostró cómo viene arreglando la terraza de su edificio, zona común que usa para sus celebraciones. “Acá estoy, remodelando la terraza, estamos remodelando todo, comprando todo nuevo”, dijo el exchico realiy mientras mostraba el trabajo de los obreros.

Por si fuera poco, Nicola Porcella les mandó tremendo misil a sus vecinos . “Así que vecinos, están invitados”, dijo en tono sarcástico.

El portal Instarándula fue el que compartió las imágenes del modelo junto al comentario de una ‘ratuja’, quien lo criticó por su sangre fría ante las críticas. “Samu este sí que se pasa por encima, hace invitación a sus vecinos”, comentó la seguidora de Samuel Suárez.

Nicola mostró los trabajos que viene realizando en la terraza de su edificio de Miraflores.

NICOLA PORCELLA SE NIEGA A MUDARSE DE MIRAFLORES

Nicola Porcella estuvo este viernes en América Hoy para contar sus experiencias en Qatar 2022. Pero no solo eso, el exchico reality se refirió al escándalo que se desató cuando sus vecinos acudieron al programa de Magaly Medina para comentar que lo habían denunciado por alterar el orden del edificio de Miraflores con sus estruendosas fiestas en su departamento.

En ese sentido, el también locutor de radio reveló que una de sus vecinos puso en venta su vivienda para ya no vivir cerca de él. “La vecina que siempre se queja estaba vendiendo su departamento y un día llego y ya había sacado el letrero y le pregunto al portero y me dice que pensaba que me iba ir a vivir en México. Yo le dije que me quedo y otra vez lo puso en venta”, indicó desatando las risas de los conductores.

Asimismo, Nicola Porcella aseguró que no hace fiestas en su casa, sino reuniones, y usa la terraza del edificio. “Me imagino que sale un poquito la bulla, hace un mes que no hago nada. Solo hago una renunión a la semana pero los fines de semana no, porque está mi hijo en la casa. Siempre los los jueves, pero les juro que no se escucha”, comentó.

Finalmente, indicó que no son decenas de vecinos los que se quejan de él, sino un par. “Solo es una vecina que me odia y un vecino de la manzana de atrás”, acotó.

