NO AGUANTA PULGAS. Nicola Porcella ingresó al reality de Willax ‘Esto es Bacán’ y no dudó en responder a sus principales detractores. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, el también modelo aseguró que le está yendo muy bien en México.

“Estoy de pasada por aquí por Perú y tengo muchos amigos acá, mucha consideración por los productores, por el canal y por Gian Piero Díaz. Ya competir ya no, no está en mis planes volver a competir, a menos que sea un reality que yo sienta que me puede hacer crecer como fue ‘4 Elementos’ en México”, dijo.

En otro momento, Nicola sostuvo que él no se calificó como ‘William Levy peruano’, sino que fue un famoso conductor de un programa mexicano.

“A veces me molesta lo que habla la gente, yo en ningún momento, jamás he dicho que soy el William Levy peruano . Él es el conductor de allá y cuando hicieron la presentación ellos dijeron”, resaltó.

NICOLA DICE QUE TRIUNFA EN MÉXICO

En otro momento, Nicola Porcella mandó una ‘chiquita’ al reafirmar que él sí está triunfando en México y sin mucho aspaviento.

“Hasta ahora me ha ido bien y lo he demostrado calladito, sin hacer mucho aspaviento como otras personas, ya tú sabrás, ya no trabajo ahí”, acotó.