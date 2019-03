Nicola Porcella se retiró de la Fiscalía de Mala tras casi tres horas de brindar su declaración por la fiesta en Asia

Nicola Porcella llegó hasta la fiscalía de Mala para brindar sus declaraciones sobre la fiesta de Asia donde Poly Ávila y la ex Miss Trujillo Claudia Meza, señalaron fueron drogadas. Incluso, la modelo de 19 años indicó que intentaron abusar de ella.

Por ese motivo, Nicola Porcella fue llamado a declarar por el hecho. En las semanas pasadas, Poly Ávila, Claudia Meza y André Castañeda hicieron lo propio en la misma sede para que el proceso legal continúe.

Nicola Porcella fue citado a declarar a las 10 de la mañana. El exparticipante de Esto Es Guerra llegó 15 minutos antes acompañado de su abogado, Humberto Abanto. El exguerrero llegó tranquilo, se mostró sonriente y hasta dejó que los curiosos le tomen fotos.

Aproximadamente a las 12:40 p.m., Nicola Porcella salió del establecimiento, tras casi 3 horas de brindar su declaración. En cortas palabras a la prensa, el exguerrero quiso volver a aclarar que él no está denunciado, sino que está colaborando con la justicia.

"No estoy denunciado y eso es lo que quiero que la gente se entere. Yo no estoy acusado de nada, yo solo he venido a dar mi declaración. He venido a dar mi versión. A mí apenas me citaron, y vine", declaró Nicola Porcella.

Durante sus palabras a la prensa, una de las reporteras le mostró a Nicola Porcella un video de Claudia Meza en un restaurante en Asia aproximadamente a las 11 de la noche, tras el supuesto intento de violación.