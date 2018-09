Nicola Porcella confiesa que no es amigo de Angie Arizaga, pero desea que ella conozca a alguien 

Nicola Porcella indicó que no hay ni amistad con Angie Arizaga, después que terminaron su relación de cuatro años. Sin embargo, considera a su ex como una de las personas más importantes de su vida, pues lo ayudó a cambiar como persona.

“No somos amigos, tampoco nos hablamos mucho, solo por momentos cuando tenemos que ver algo relacionado al programa (‘Esto es guerra’). Sin embargo, ella es una las personas más importantes de mi vida, me ayudó a crecer, a ser mejor persona, a juntarme con mi familia. Además, siempre fue una dama, se comportó superbién conmigo”, dijo Nicola Porcella.

Por otro lado, el conductor de Estás En Todas y participante de Esto Es Guerra añadió que ‘guardará luto’ por un buen tiempo, porque no tiene ganas de volver a enamorarse.

“Me parece que debo guardar luto a mi relación, me da miedo enamorarme, no estoy buscando ni me dan ganas de tener pareja. Solo espero que Angie conozca a alguien más, se pueda casar y tener sus hijos”, agregó Nicola Porcella

Finalmente, detalló que llegó a comprar el anillo de compromiso para Angie Arizaga, pero no pudo dárselo porque se lo entregaron muy tarde.

“Tenía todo listo para darle el anillo, le iba a pedir la mano en Disney, pero no llegó el anillo... las cosas se dieron de otra manera. Yo me moría de ganas de tener una hija con Angie”, finalizó Nicola Porcella



