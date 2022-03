Nicola Porcella se presentó en vivo en el programa ‘América Hoy’ y explicó el impase que tuvo al hacer cola en Migraciones luego que una persona intentara ayudarlo. Según el exchico reality, accedió a la ayuda porque la propusieron, pero su intención no fue saltarse la fila.

“ Yo estaba haciendo mi cola con mi celular y una señora se me acerca y me dice ‘ven por aquí’.” , contó Porcella, a lo que Janet Barboza le pidió que no se meta en problemas por no respetar su cola.

Sin embargo, el exchico reality se puso en aprietos cuando reveló una anécdota donde pagó “un extra” por no hacer cola en Migraciones. Esto encendió las alarmas en el set del magazine matutino, pues los conductores Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Giselo dejaron entrever que eso se califica como coima.

“ Yo una vez pagué un extra, no, no, te voy a explicar . Cuando pasó todos los problemas que yo tenía, el carro a veces puede entrar por otro estacionamiento. Con todo lo que estaba pasando acá, cuando regresé de viaje de México, acuérdense que molestaron por mi salida, yo les pedí, por favor, para que la prensa no esté acosándome, porque mi hijo venía... Entonces que me dieran la facilidad de poner el carro en otro estacionamiento”, admitió Nicola.

Ante estas declaraciones, Edson Dávila le advirtió mejor que se calle. “Nos están llamando afuera de Migraciones”, dijo sarcásticamente.

Nicola Porcella sobre caso Migraciones https://www.americatv.com.pe/noticias