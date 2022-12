Nicola Porcella estuvo este viernes en América Hoy para contar sus experiencias en Qatar 2022. Pero no solo eso, el exchico reality se refirió al escándalo que se desató cuando sus vecinos acudieron al programa de Magaly Medina para comentar que lo habían denunciado por alterar el orden del edificio de Miraflores con sus estruendosas fiestas en su departamento.

En ese sentido, el también locutor de radio reveló que una de sus vecinos puso en venta su vivienda para ya no vivir cerca de él. “La vecina que siempre se queja estaba vendiendo su departamento y un día llego y ya había sacado el letrero y le pregunto al portero y me dice que pensaba que me iba ir a vivir en México. Yo le dije que me quedo y otra vez lo puso en venta”, indicó desatando las risas de los conductores.

Asimismo, Nicola Porcella aseguró que no hace fiestas en su casa, sino reuniones, y usa la terraza del edificio. “Me imagino que sale un poquito la bulla, hace un mes que no hago nada. Solo hago una renunión a la semana pero los fines de semana no, porque está mi hijo en la casa. Siempre los los jueves, pero les juro que no se escucha”, comentó.

Finalmente, indicó que no son decenas de vecinos los que se quejan de él, sino un par. “Solo es una vecina que me odia y un vecino de la manzana de atrás” , acotó.

