Nicola Porcella sobre Romina Lozano: "Después de la mamá de mi hijo, es la chica más bella que he conocido"

La actriz cómica Claudia Serpa calificó como ‘pasajero’ el romance de Nicola Porcella con la ex Miss Perú Romina Lozano, pues apenas duraron dos meses y solo estaban ilusionados.



“No lo veo afectado (por la separación) sino bastante tranquilo. Eso fue algo pasajero, solo estaban ilusionados. Ella (Romina) es una chica muy guapa, una Miss Perú, pero a él le gustan las bebecitas, creo que ya está haciendo casting”, comentó Claudia.



Además, detalló que Nicola Porcella tiene ahora una naricita.



“Me encanta su naricita, en puntita, le he dicho que se ve bien guapo”, añadió.



En tanto, en redes sociales criticaron a Nicola Porcella.

“Se te ve raro con tu nariz nueva”; “¿Es nariz o un botón?”; “Te hubieras quedado con la anterior, igual eres guapo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.



‘ROMINA ES ESPECTACULAR’

Nicola, te han ‘vacilado’ por tu cirugía en la nariz, ¿fue por estética o salud?

Las dos cosas y fue hace tiempo, ja, ja, ja.



Cambiando de tema, ¿quién es la chica del ampay, tu nueva ‘saliente’?

Es Claudia Serpa, fui con ella a entrenar, no hay nada, están inventando cosas, estoy solo.



Qué pena que ya no sigas con Romina Lozano.

Romina es superlinda, buena chica. Después de la mamá de mi hijo, es la chica más bella que he conocido, pero cada uno está en lo suyo.



¿Crees que el amor te es esquivo?

No creo, lo que pasa es que estoy enfocado en mis cosas, todo mi tiempo está en mi hijo y mis proyectos, eso nos jugó en contra.