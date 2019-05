Nicola Porcella sobre Romina Lozano: "Es superdulce y, sí, tiene carácter fuerte, no aguanta pulgas"

Nicola Porcella reveló que le costó conquistar a Romina Lozano, a quien describe como una chica dulce, pero que no ‘aguanta pulgas’.



Nicola, ¿cuándo vuelves a la TV? ¿Seguirás ligado a América Televisión o cambiarás de camiseta?

Ahorita tengo contrato con América por la novela que grabé, así que hay tiempo para analizar cuál es la mejor opción. América tiene la prioridad, pero existen ofertas de otros lados que llaman la atención, estoy analizando con mi familia.



Es bueno consultar con la familia... ¿y Romina te apoya?

Cuando me pasan cosas mi familia siempre está ahí y la verdad, me he vuelto más familiar, paso más tiempo con ellos y a Romina la quieren un montón en mi casa, todos la adoran: mi mamá, mi papá, la pareja de mi papá.



Me parece una chica buena onda, pero que tiene su carácter...

Es superdulce y, sí, tiene carácter fuerte, no aguanta pulgas.



Tienes que portarte bien, nada de ‘gilear’.

No, estoy tranquilo, metido en mi chamba.



¿Te consultó su ingreso a ‘Esto es guerra’? ¿No te preocupó saber que iba a estar con Angie (Arizaga) y las enfrenten?

No, porque confío en Romina y sé la clase de persona que es y ya lo habíamos hablado. Me cuenta que detrás de cámaras se habla con casi todos. Además, con mi expareja no estoy hace un año y no tendría por qué asustarme.



¿Y quién es más celoso?

La verdad, no nos celamos mucho, estamos bien.



Cambiando de tema, ¿es cierto que volverás a sentarte en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’?

(ríe) ¿Quién dice...?