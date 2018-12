Nicola Porcella sobre rumores de romance con Mayra Goñi: "Es una de mis mejores amigas"

Nicola Porcella negó rotundamente los rumores que aseguran tendría más que una amistad con la actriz y cantante Mayra Goñi y que por dicha razón tuvo un intercambio de palabras con Fabio Agostini.



“Mayra Goñi es una de mis mejores amigas y lo será siempre. La conocí grabando la novela (Quinceañera), junto con Pablo Heredia, los dos me ayudaron cuando tuve mis ‘bajones’. Ambos fueron los que siempre estuvieron ahí aconsejándome, ayudándome, así que no me afecta lo que especulen. Somos amigos y lo seremos todo el tiempo, porque soy una persona agradecida”, dijo Nicola Porcella.



¿Es cierto que tuviste un intercambio de palabras con Fabio en los camerinos del canal?

Yo no tengo problemas con nadie, Mayra es mi amiga y sabe cómo la quiero y respeto. Y no ha pasado nada con Fabio.



¿Sabes por qué él y Mayra ya no están?

En verdad, no sé. Ese es un tema de pareja.



¿Tú no estarías con la ex de un amigo?

Siempre voy a tener códigos, tengo 30 años y siete acá (en la televisión), trabajo para mi familia e hijo. Ya sé diferenciar mi vida personal del trabajo.



¿Te incomoda que Fabio piropee a Angie Arizaga?

Me da risa porque creen que me molesta y no es así. En cuanto a ella, ese tema quedó atrás hace seis meses y no lo voy a volver a tocar.



¿Si te toca actuar con ‘la negrita’ en alguna serie...?

No hay problema, soy profesional. Yo no tengo nada con ella, no hay ningún sentimiento, ni bueno ni malo. Si tengo que trabajar a su lado, con la mamá de mi hijo o con mi primera enamorada, lo haré. Siempre me he caracterizado por trabajar y ser profesional.



¿Sabes que Leslie Shaw tiene pareja?

Está bien, se lo merece la gringa. Es una chica superbuena y trabajadora.



Por otro lado, Nicola Porcella lamentó que ‘Combate’ llegue a su fin y espera que sus colegas tengan mucho trabajo.